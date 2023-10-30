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Американский тренер Нельсон назвал Мирошниченко «русским медведем»

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Главный тренер «Херши Бэрс» Тодд Нельсон в раздевалке после победы над «Уилкс-Берри» в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) назвал российского нападающего команды Ивана Мирошниченко «русским медведем» и подарил ему новые краги.

Встреча проходила в воскресенье, 29 октября, и завершилась со счётом 6:1 в пользу «Херши Бэрс».

В конце третьего периода 19-летний россиянин подрался с 35-летним канадским защитником соперника Тэйлором Федуном. Нападающего наказали пятиминутным штрафом.

Также Нельсон поздравил соотечественника Мирошниченко, форварда Богдана Тринеева, который в прошедшей игре забросил свою первую шайбу в АХЛ.

«Первая шайба, первые боевые перчатки, громкий рёв от новичков», — говорится в публикации команды в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал переводчиком Мирошниченко после его дебютного матча.

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