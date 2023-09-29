Овечкин стал переводчиком Мирошниченко после его дебютного матча за «Вашингтон»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил переводчиком своего соотечественника, новичка столичного клуба, форварда Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми... Раньше я на них смотрел по телевизору, а Александра только задрафтовали, когда я родился. Для меня это очень воодушевляюще», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин перевёл слова соотечественника на английский язык и после его слов о том, что тот родился в 2004 году, когда он был выбран клубом на драфте НХЛ под первым номером, пошутил: «Господи, как я стар».

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что пас Овечкина помог «Вашингтону» победить «Детройт» в дебютной игре Мирошниченко.