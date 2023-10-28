Капризов недоволен своей игрой в последних матчах «Миннесоты» в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов недоволен своей игрой в последних матчах команды в НХЛ.

«Мне, конечно, нужно исправлять свою игру. Я хочу иметь больше шансов забить гол. Во вчерашней игре с «Филадельфией» четвёртый и пятый голы были на моей совести. Я допустил несколько ошибок и думаю, что наше звено в целом должно стать лучше», — приводит слова Капризова The Athletic.

В текущем сезоне Капризов провёл за команду восемь игр, набрав девять (2 + 7) очков.

Ранее гол Михеева и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ.