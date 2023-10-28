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Гол Михеева и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Роджерс Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 5:0.

Российский нападающий хозяев Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. На счету его одноклубника и соотечественника, форварда Андрея Кузьменко результативная передача.

«Ванкувер» после семи игр набрал десять очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с семью очками остался на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.

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