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Фёдоров: московское дерби ЦСКА — «Спартак» можно сравнить с матчами в НХЛ

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что московское дерби по накалу и зрелищности не уступает принципиальным битвам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Можно ли сравнить московское дерби с противостояниями в НХЛ? Конечно, можно. Раньше были дивизионы, мы играли восемь матчей с одними и теми же соперниками: «Чикаго», «Сент-Луис». Это были дерби, играли от ножа очень много матчей», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» дал понять, что игра получилась вязкой и сложной для обеих команд.

«Соперник здорово действовал с шайбой. Ребят с победой, грамотно сыграли, Ваня подтащил. Всех с победой, болельщикам спасибо за поддержку», — добавил серебряный и бронзовый призёр Олимпиады.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Фёдорова. Шайбы забросили Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов.

ЦСКА набрал 30 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Спартака» 36 очков и вторая позиция.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его подопечные получили хороший урок от поражения в матче с ЦСКА.

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