Жамнов — о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо уметь перебарывать такие поражения
«Такие игры бывают, надо проходить через них, уметь перебарывать. Создавали много моментов, но надо отдать должное вратарю соперника, он играл здорово. У нас, к сожалению, не получилось забить», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».
Олимпийский чемпион подчеркнул, что «Спартаку» необходимо научиться лучше «использовать моменты».
«Я сказал игрокам, что такие игры будут — моменты есть, но шайба не идёт. Бывает так, что поражение лучше, чем победа. Ты анализируешь эти вещи, и команда становится сильнее», — добавил Жамнов.
Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Сергея Фёдорова. Шайбы забросили Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов.
ЦСКА набрал 30 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Спартака» 36 очков и вторая позиция.
Ранее сообщалось, что хет-трик Дамира Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в матче КХЛ.