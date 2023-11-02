Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Рид Буше, Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик, и Иван Николишин. У СКА шайбы забросили Степан Старков, Андрей Чивилёв и Арсений Грицюк.
«Авангард» набрал 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. У СКА 24 очка и девятая позиция в Западной конференции.
В другом матче «Амур» обыграл «Сочи» (3:1).
Ранее «Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Лады» в КХЛ.