Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в матче КХЛ

«Авангард» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Рид Буше, Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик, и Иван Николишин. У СКА шайбы забросили Степан Старков, Андрей Чивилёв и Арсений Грицюк.

«Авангард» набрал 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. У СКА 24 очка и девятая позиция в Западной конференции.

В другом матче «Амур» обыграл «Сочи» (3:1).

Ранее «Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Лады» в КХЛ.