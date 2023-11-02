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«Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Лады» в КХЛ

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«Северсталь» победила «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Лады» в КХЛ
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Даниил Аймурзин, Руслан Абросимов и Александр Скоренов, оформивший дубль. Единственную шайбу «Лады» забросил Владислав Сёмин.

«Северсталь» набрала 26 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У «Лады» 35 очков и первая позиция в Восточной конференции.

В другом матче «Барыс» по буллитам обыграл «Автомобилист» (3:2).

Ранее «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ.

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