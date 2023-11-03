Ротенберг: форварду СКА Зинченко угрожала смертельная опасность в драке с Вербой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий петербургского клуба Иван Зинченко получил серьёзные травмы в драке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом».

«Зинченко чуть не убили на льду. У него остался шрам на всю жизнь, могло быть намного хуже. Его могли убить, если бы попали в висок. Такие вещи недопустимы в нашей лиге! Могла быть смерть на льду», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Тренер признался, что произошедшее на льду «это даже не бои без правил, даже на улице нет таких правил».

«Народ не обманешь, наша сила в правде. Год назад чуть не убили Танкова, сегодня — Зинченко. Он сидит весь в крови, играть не сможет долгое время», — добавил Ротенберг.

СКА на своём льду проиграл «Авангарду» (3:5). Форвард омской команды Марк Верба в начале второго периода устроил драку с Зинченко. Оба игрока получили по пять минут штрафа.

«Авангард» набрал 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. У СКА 24 очка и девятая позиция в Западной конференции.

Ранее «Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Лады» в КХЛ.