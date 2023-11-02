МОК назвал теоретическими шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали информацию касательно возвращения сборной России по хоккею к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года.

«В опубликованной программе IIHF чётко указано, что это является «теоретической позицией посева» в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов IIHF», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.