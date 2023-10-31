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Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года

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Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с национальной командой США в случае допуска на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).
Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

31 октября Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своём сайте составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов.

Россия, занимающая третье место в рейтинге IIHF, значится с США в группе C. Также в квартет попадут две команды через квалификацию.

Отмечается, что российская сборная получит соответствующую позицию посева, если будет принято решение о возвращении команд из России на международные турниры.

Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что организация не рассматривает вариант допуска молодёжных российских команд до участия в турнирах.

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