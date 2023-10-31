Сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года
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31 октября Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своём сайте составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов.
Россия, занимающая третье место в рейтинге IIHF, значится с США в группе C. Также в квартет попадут две команды через квалификацию.
Отмечается, что российская сборная получит соответствующую позицию посева, если будет принято решение о возвращении команд из России на международные турниры.
Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что организация не рассматривает вариант допуска молодёжных российских команд до участия в турнирах.