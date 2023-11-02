Лидерство «Динамо», прорыв «Лады», хет-трик Голдобина и рекорд Артамонова: главные события недели в КХЛ

«Динамо» одержало семь побед подряд и возглавило турнирную таблицу Западной конференции, а Никита Гусев достиг отметки 200 голов в КХЛ. Форвард «Спартака» Николай Голдобин оформил хет-трик во встрече с «Нефтехимиком» и впервые в карьере достиг отметки 20 голов за регулярный чемпионат, а нападающий «Торпедо» Никита Артамонов установил рекорд по количеству набранных очков за матч среди хоккеистов не старше 18 лет. В свою очередь, «Лада» вырвалась на первое место на Востоке, а Сергей Мозякин вошёл в тренерский штаб «Металлурга».

Восхождение «Динамо» и 1000-й матч Каблукова

Нынешний сезон смело может претендовать на звание одного из самых непредсказуемых и конкурентных в КХЛ за последние годы. Взять хотя бы Западную конференцию. Ещё недавно в таблице лидировало «Торпедо», после чего на первое место поднялся «Спартак», выдавший серию из девяти побед. Но стоило красно-белым разок оступиться и потерпеть поражение в матче с середняком Востока «Сибирью», как на вершину взобралась другая московская команда.

В сентябре «Динамо» уже заставляло восторгаться собой, не уступая семь встреч подряд. И хотя потом бело-голубых стало немного штормить, вскоре они вновь набрали форму и повторили собственное достижение месячной давности. И на этом отрезке повержены были не только заведомо менее сильные оппоненты и традиционно опасный «Салават Юлаев», но также главные открытия первенства — «Лада» и «Сочи». Причём последние были обыграны два раза подряд с общим счётом 11:3. И это после того, как воодушевлённые «леопарды» сокрушили СКА на своём льду, подпортив петербуржцам впечатление от покорения планки в 1700 заброшенных шайб в КХЛ, чего не удавалось ни одному коллективу.

Встречи с «Сочи» стали знаменательными и для нескольких хоккеистов «Динамо». Одними из героев первой (6:1) стали Андрей Миронов и Илья Каблуков. Защитник записал на свой счёт гол и две голевые передачи и со 159 очками повторил рекорд клуба среди представителей своего амплуа, сравнявшись с Юусо Хиетаненом. А форвард провёл 1000-й матч в чемпионатах России. Помимо него, это удавалось ещё 17 спортсменам. Больше всего у Даниса Зарипова (1324), среди действующих игроков — у Евгения Бирюкова (1137).

При этом в концовке третьего периода Каблуков ещё и отличился, чем привёл в восторг не только болельщиков, но и партнёров. Он завершил эффектную трёхходовку с участием Дмитрия Рашевского и Ивана Муранова, а поздравить его поспешили не только пребывавшие на льду хоккеисты, но и все находившиеся на скамейке.

А уже сутки спустя очередную планку покорил Никита Гусев. Как и Миронов, он дважды ассистировал партнёрам и один раз забил сам, благодаря чему в его послужном списке стало ровно две сотни голов во всех соревнованиях КХЛ. Сейчас он занимает 11-ю строчку в списке лучших снайперов, но уже в скором времени может ворваться в десятку. Чтобы обойти Джеффа Плэтта, ему нужно ещё трижды поразить ворота соперника.

Невероятный темп Голдобина

Пусть «Спартак» и уступил «Динамо» первое место из-за обидного поражения, но с ходу включился в погоню за конкурентом. Спустя несколько дней после фиаско во встрече с «Сибирью» подопечные Алексея Жамнова учинили разгром «Нефтехимику» — 6:1. И его главным героем стал лучший бомбардир коллектива и всего первенства Николай Голдобин. Форвард не только оформил хет-трик второй раз в чемпионате, но также ассистировал партнёру, благодаря чему переписал снайперский и повторил бомбардирский рекорды.

В минувшем сезоне он настрелял 19 шайб в регулярке, а годом ранее набрал 39 (16 + 23) очков в составе «Металлурга», но уже сейчас имеет в активе «20 + 19» по системе «гол + пас». Притом что миновало всего чуть больше трети чемпионата. С такими феноменальными показателями Голдобин ожидаемо остаётся самым результативным хоккеистом лиги, опережая конкурентов из «Динамо» — Джордана Уила (12 + 18) и Никиту Гусева (8 + 22).

«Когда начинаю задумываться, то кажется, что меньше очков получается. Так что я просто живу одним днём. Сегодня хорошо сыграли. Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки. Я не думаю ни о каких рекордах. Просто кайфово забивать и отдавать... В этом состоит хоккей — чтобы болельщики были счастливы», — скромно оценил свои успехи Голдобин в беседе с Legalbet.

Скорострельность Артамонова

Безусловно, юному форварду «Торпедо» пока далеко до высот старшего товарища из «Спартака»: в 24 матчах Никита Артамонов отметился всего четырьмя точными бросками и девятью передачами и не входит даже в топ-50 лучших бомбардиров турнира. Но ведь ему лишь в середине ноября исполнится 18 лет. И для этого возраста спортсмен демонстрирует феноменальные показатели.

Так, в недавнем противостоянии с «Автомобилистом» Артамонов записал на свой счёт по два гола и ассиста, благодаря чему установил новый рекорд результативности для хоккеистов не старше 18 лет. До настоящего момента он принадлежал Матвею Мичкову, который в 2021-м разразился тремя (2 + 1) очками во встрече с «Адмиралом».

Благодаря этому Артамонов взлетел аж на вторую позицию в списке лучших российских бомбардиров КХЛ, не достигших совершеннолетия. Позади остались обладатели Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и «Вашингтона» Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов соответственно, ещё раньше он обогнал Кирилла Капризова, Виталия Кравцова и Антона Силаева. Правда, подняться на первую строчку ему вряд ли удастся. На ней расположился ещё один звёздный легионер НХЛ, Владимир Тарасенко. В своё время он наколотил аж 17 шайб и отдал 11 голевых передач, выступая за «Сибирь».

Сенсация от «Лады»

В то же время на Востоке на первое место внезапно вырвалась «Лада», которая вернулась в лигу после пятилетнего отсутствия. Перед началом сезона большинство экспертов прочили тольяттинцам если не прозябание на дне таблицы, то максимум борьбу за попадание в десятку. Ведь, по сути, коллектив формировался заново и далеко не из звёзд первой величины. Солидную часть исполнителей предоставил СКА, по традиции располагающий если не тремя, то двумя составами, а остальные перешли из гораздо менее сильных команд. Однако Олегу Браташу удалось в кратчайшие сроки наладить взаимодействие между спортсменами и помочь им добиваться результата.

В конце октября «Лада» выдала серию из четырёх побед, причём повержены были не только нестабильная «Северсталь» и главный аутсайдер первенства «Адмирал», но и два гранда конференции. Сначала ассистентский хет-трик Николая Демидова позволил справиться с «Ак Барсом» (6:3), а двое суток спустя был бит и «Металлург» (4:3). Одним из главных героев встречи стал бывший форвард «Виннипега» Скотт Космачук. Сначала канадец выступил в роли подносчика снарядов для Троя Джозефса, а за 55 секунд до окончания третьего периода отличился сам. Вновь восстановить паритет магнитогорцы не смогли и потерпели пятое поражение подряд.

«В первую очередь такое достижение — результат честного труда наших игроков. Конечно, где-то не обошлось без удачи, но команда старается, и это самое главное. Игроки обещали «пошуметь» перед началом сезона, и они это делают. Договаривались с ними, что каждый будет стараться, максимально выполнять установки. Каждый из них внёс свой вклад в текущий результат. Строить команду с нуля было тяжело, проведён очень тяжёлый труд. Этим трудом наша команда заработала себе право возглавлять таблицу», — цитирует «Чемпионат» спортивного директора «Лады» Рафика Якубова.

Назначение Мозякина

Пока в «Ладе» радуются невероятным успехам команды, в том же «Металлурге» пытаются выбраться из кризиса, причём довольно оригинальными способами. Для этого в клубе решили усилить тренерский штаб, пригласив туда легендарного Сергея Мозякина. И хотя о его назначении на должность помощника Андрея Разина стало известно лишь утром, эффект последовал практически незамедлительно. В тот же день магнитогорцы пусть и не без труда, но сломили сопротивление «Барыса» (3:2) и одержали первую с 17 октября победу. Тогда они на выезде разгромили «Автомобилист» — 4:0.

Правда, сам Разин не до конца понял, почему кадровые перестановки случились именно в разгар неудачной серии, а также отметил, что сам не настаивал на усилении штаба, назвав это инициативой первого вице-президента клуба Алексея Жлобы.

«Если честно, немного удивлён, что он именно сейчас, в такое тяжёлое время, вошёл в наш тренерский штаб. Что касается разделения обязанностей, то всё как обычно… Человек пришёл со свежим взглядом, может, что-то новенькое, нестандартное даст. Когда сверху смотришь хоккей, то видишь его совершенно иначе. И Сергей Валерьевич после игры признался, что первый период для него пролетел совсем быстро, не понял, где находится. Сейчас он в наш ритм работы войдёт, поймёт, что к чему… Хоккейные люди быстро впишутся в наш коллектив», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».

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Сам Мозякин пока никак не прокомментировал вступление в новую должность, зато об этом высказался спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко. По его словам, «лисы» хорошо провели первую треть регулярки, а в спаде нет ничего страшно. Но в руководстве видят ряд проблем, решить которые может именно легендарный нападающий.

«На сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чём уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодёжи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — объяснил функционер.

При этом не исключено, что в будущем Мозякина могут рассматривать как потенциального сменщика Разина, если дела у того пойдут плохо. Хотя в последнее время и так были периоды, когда специалист заметно нервничал. Так, в противостоянии с «Трактором» он сменил вратаря уже после первой пропущенной шайбы, а когда Илья Набоков пропустил трижды за 29 минут, вновь вернул Артёма Загидулина в рамку.