Мозякин назначен помощником главного тренера «Металлурга»

Бывший игрок «Металлурга» Сергей Мозякин стал помощником главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

«Сергей Мозякин будет отвечать за атакующие действия команды. Функционал директора по развитию клуба, который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмёт на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в Telegram-канале «Металлурга».

42-летний Мозякин выступал за магнитогорский клуб с 2011 по 2021 год.

После 26 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Магнитка» набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл тольяттинской «Ладе» в КХЛ.