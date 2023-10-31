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Мозякин назначен помощником главного тренера «Металлурга»

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Бывший игрок «Металлурга» Сергей Мозякин стал помощником главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.
Мозякин назначен помощником главного тренера «Металлурга»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сергей Мозякин будет отвечать за атакующие действия команды. Функционал директора по развитию клуба, который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмёт на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в Telegram-канале «Металлурга».

42-летний Мозякин выступал за магнитогорский клуб с 2011 по 2021 год.

После 26 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Магнитка» набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл тольяттинской «Ладе» в КХЛ.

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