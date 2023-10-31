В «Металлурге» объяснили назначение Мозякина помощником тренера

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал назначение бывшего игрока магнитогорского клуба Сергея Мозякина помощником главного тренера Андрея Разина.

«Мы видим нереализованный потенциал, за счёт которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае это низкий процент реализации большинства, в частности, и игры в атаке в целом. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба», — говорится в сообщении в Telegram-канале магнитогорского клуба.

Спортивный директор «Магнитки» отметил, что Мозякин — великий хоккеист, у которого есть весомый авторитет среди игроков.

«Если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодёжи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — сказал он.

42-летний россиянин выступал за магнитогорский клуб с 2011-го по 2021 год.

После 26 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее «Магнитка» объявила о назначении Мозякина помощником главного тренера.