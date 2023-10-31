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В «Металлурге» объяснили назначение Мозякина помощником тренера

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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал назначение бывшего игрока магнитогорского клуба Сергея Мозякина помощником главного тренера Андрея Разина.
В «Металлурге» объяснили назначение Мозякина помощником тренера
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Мы видим нереализованный потенциал, за счёт которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае это низкий процент реализации большинства, в частности, и игры в атаке в целом. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба», — говорится в сообщении в Telegram-канале магнитогорского клуба.

Спортивный директор «Магнитки» отметил, что Мозякин — великий хоккеист, у которого есть весомый авторитет среди игроков.

«Если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодёжи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — сказал он.

42-летний россиянин выступал за магнитогорский клуб с 2011-го по 2021 год.

После 26 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее «Магнитка» объявила о назначении Мозякина помощником главного тренера.

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