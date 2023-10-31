Тардиф назвал дело Федотова главной заботой IIHF на данный момент

Глава Международной федерация хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал дело вратаря Ивана Федотова главной заботой организации.

«На данный момент нашей главной заботой о России является принятие решения дисциплинарным советом по Федотову», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.

После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков, пригрозив новыми санкциями.

Ранее Тардиф рассказал, когда будет принято решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.