Тардиф назвал дело Федотова главной заботой IIHF на данный момент
«На данный момент нашей главной заботой о России является принятие решения дисциплинарным советом по Федотову», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.
После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков, пригрозив новыми санкциями.
Ранее Тардиф рассказал, когда будет принято решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.