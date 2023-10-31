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Тардиф назвал дело Федотова главной заботой IIHF на данный момент

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Глава Международной федерация хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал дело вратаря Ивана Федотова главной заботой организации.

«На данный момент нашей главной заботой о России является принятие решения дисциплинарным советом по Федотову», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.

После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков, пригрозив новыми санкциями.

Ранее Тардиф рассказал, когда будет принято решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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