Рекорд «Спартака», жалобы «Торпедо» и три вратаря ЦСКА: главные события недели в КХЛ

«Спартак» установил новый клубный рекорд, одержав семь побед подряд, благодаря чему впервые за долгое время поднялся на первое место в сводной таблице КХЛ. Игорь Ларионов пожаловался на клюшки с тонкими крюками, а фанаты «Торпедо» — на судейство в матче с «Сибирью». Александр Хохлачёв забросил первую шайбу после скандальной «прогулки» по автомобилю и прервал свою сухую серию, а ЦСКА сменил трёх вратарей за три игры после поражения в дерби и пропустил всего один гол.

Рекордная серия «Спартака» и плохие клюшки «Торпедо»

«Спартак» продолжает радовать своих болельщиков. В минувшую субботу красно-белые одержали важную победу в гостевом матче с «Торпедо», которая позволила им закрепиться на первой строчке дивизиона Боброва. К середине встречи москвичи вели со счётом 2:0 благодаря голам Ильи Талалуева и Николая Голдобина, но нижегородцы отыгрались ещё до конца второго периода. В третьем отрезке «Спартак» чаще соперника бросал в створ ворот (16:11) и в конце концов добился успеха: решающие шайбы записали на свой счёт те же хоккеисты, которые стали авторами двух первых.

После матча в центре внимания неожиданно оказались не игроки или судьи, а клюшки. Главный тренер хозяев Игорь Ларионов объяснил большой процент брака в передачах своей команды низким качеством экипировки.

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«Если бы на моём месте был Скотти Боумэн, он бы клюшки, которыми играют наши защитники… Их бы больше не было в раздевалке. Тонкими крюками при довольно среднем качестве льда — так никто не играет. Если говорить про НХЛ, то такими клюшками… Это преступление, что мы их получаем, ребята играют ими. Мне жалко. Если бы у нас был запас качественного инвентаря, я бы собрал пачку и отдал детям, маленьким мальчишкам, чтобы они ими начинали [заниматься хоккеем], потому что это не клюшки для игроков КХЛ», — заявил специалист на пресс-конференции.

Спартаковцы никаких претензий к инвентарю не имели, да и предъявлять их было некогда: сразу после Нижнего Новгорода москвичи отправились в Сочи. В матчах с командой Дмитрия Кокарева красно-белые набрали четыре очка из четырёх и одержали седьмую победу подряд — это самая длинная успешная серия команды за всё время выступлений в КХЛ. Последнее поражение москвичей датировано 2 октября — тогда их огорчил ярославский «Локомотив» (2:4).

Очевидно, Алексей Жамнов привил своим подопечным чемпионский менталитет, которого им так не хватало на протяжении многих лет. Яркий и привлекательный хоккей красно-белых находит отражение в цифрах: за 21 матч они забросили 78 шайб, больше всех остальных коллективов лиги. После второй победы над «Сочи» москвичи заслуженно возглавили турнирную таблицу КХЛ.

Главными творцами успеха являются представители атакующего трио Голдобин — Порядин — Морозов, которые оккупировали гонку бомбардиров лиги. При этом Николай успел набрать 32 очка, что аж на 11 больше, чем у его ближайшего преследователя. Кстати, лучший снайпер москвичей последний раз покидал лёд без результативных баллов тоже в матче с железнодорожниками, незадолго до начала победной серии своей команды. Зрители по достоинству оценили заслуги нападающего: Голдобин вошёл в число первых 16 участников Матча Звёзд КХЛ, набрав 2419 голосов.

Хохлачёв прошёлся по машине и начал забивать

На Востоке в центре внимания оказался «Амур». Но не по хоккейным причинам, а из-за скандального проступка Александра Хохлачёва. После домашнего поражения от «Ак Барса» в серии буллитов (2:3) нападающий прогулялся по крыше стоящего на обочине автомобиля под громкие возмущения водителя. Резонансное видео мгновенно расползлось по соцсетям и стало главным предметом обсуждения для всех зрителей КХЛ.

Крайне неприятный инцидент совпал с сухой серией Хохлачёва: хоккеист не мог отличиться на протяжении 13 матчей. «Амур» приобрёл форварда у «Спартака» в качестве состоявшейся звезды и увеличил ему зарплату почти в четыре раза, но вместо уймы голов и ассистов получил странную выходку, за которую новичка вполне могли привлечь к ответственности перед законом.

В итоге нападающий отделался извинениями и штрафом в размере 6,5 млн рублей, причём денежное наказание могут отменить в случае успешной игры дебошира в ближайших матчах. Таким образом, гостевая встреча с «Трактором» приобретала для Хохлачёва особую важность. А тут ещё и пресс-служба челябинцев добавила перчинки, опубликовав пародийное видео, на котором в роли игрока «Амура» предстал клубный маскот.

Изначально форвард тренировался в пятой пятёрке и мог вообще не сыграть с «Трактором», но Андрей Мартемьянов всё же включил его в третье звено. Как оказалось, совершенно не зря: в первом периоде хоккеист забросил долгожданную шайбу при помощи курьёзного рикошета от конька защитника. «Амур» победил со счётом 3:2, а затем отправился в Екатеринбург, где обыграл «Автомобилист» (3:1). Хохлачёв отметился ассистом в эпизоде с победным голом и немного поправил свою репутацию. По крайней мере, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв точно остался им доволен.

«Будет ли какой-то штраф или он стал на путь исправления? Хохлачёв — отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создаёт острейшие ситуации. А то, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина», — приводит слова председателя попечительского совета «Амура» ТАСС.

Юбилей Разина и детектор лжи для Анисимова

Андрей Разин официально вошёл в когорту величайших тренеров в истории КХЛ: наставник «Металлурга» стал 15-м специалистом, достигшим почётной отметки в 200 побед. Юбилейным для него стал успех в матче с «Автомобилистом»: магнитогорцы разгромили соперника со счётом 4:0, забросив сразу две шайбы в меньшинстве, прим с разницей в 11 секунд.

Эта встреча стала знаменательной не только для Разина, но и для 20-летнего Ильи Набокова, который сделал первый шатаут за всё время выступлений в лиге. Молодой вратарь продолжил блистать в игре с «Трактором» — он отразил 35 бросков и в сумме не пропускал пять периодов подряд. Однако помочь своей команде продлить успешную серию до четырёх матчей голкипер так и не смог: в третьем отрезке Владимир Ткачёв и Виталий Кравцов обеспечили челябинцам волевую победу.

В тот же день другая команда Восточной конференции прервала затянувшуюся череду неудач. «Сибирь» после шести поражений подряд обыграла «Торпедо» в гостях по буллитам, но без претензий со стороны нижегородцев дело снова не обошлось. На этот раз камнем преткновения стали не клюшки с тонкими крюками, а два спорных эпизода, которые возмутили болельщиков хозяев.

Первый произошёл в концовке второго периода: Николай Прохоркин выставил колено и жёстко сбил с ног лучшего бомбардира торпедовцев Василия Атанасова, за что получил всего лишь двухминутный штраф. Второй случился примерно через минуту: судьи не засчитали гол Игоря Ларионова-младшего, сославшись на помеху для вратаря со стороны Владислава Фирстова.

Фанаты «Торпедо» даже написали письмо президенту КХЛ Алексею Морозову, которое опубликовал Telegram-канал «Хоккейные сливки». В нём нижегородцы потребовали отставки главного арбитра лиги Алексея Анисимова, предварительно проверив его на детекторе лжи.

А вот Игорь Ларионов-старший на этот раз связал поражение исключительно с состоянием своей команды.

«Причину того, что каждый период мы начинали выигрывать, а потом позволяли соперникам догонять, вижу в психологии. При счёте 3:1 сами себе выстрелили в ногу, совершая два удаления подряд или ошибаясь в средней зоне, позволяя соперникам убежать «один на один». Такие матчи эмоционально нагружают команду. За минуту до конца проиграли в Ярославле, за две с половиной проиграли «Спартаку», а [в этом матче] за 17 секунд до конца дали «Сибири» сравнять счёт», — отметил главный тренер «Торпедо» на пресс-конференции.

Одна пропущенная шайба на трёх вратарей ЦСКА

Армейцы после поражения в дерби поспешили реабилитироваться перед болельщиками и одержали три победы подряд. Домашняя серия началась матчем с «Сочи», в заявку на который не попал Иван Федотов, пропустивший пять шайб от «Спартака». Сергей Фёдоров дал загадочное объяснение отсутствию вратаря в составе.

«Я благодарю всех, кто обсуждает эту тему. Она реально есть, но, наверное, надо прояснить все наши действия в плане Ивана. Ещё раз — все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать. У нас к Ивану нет никаких претензий — ни в игровом плане, ни в тренировочном процессе. До декабря на этот вопрос будет один и тот же ответ, который я уже дал. Думаю, что это справедливо. Ни хочу тратить ни ваше время, ни своё», — приводит слова главного тренера ЦСКА «Чемпионат».

Место Федотова в воротах занял 20-летний Дмитрий Гамзин, который отразил 25 бросков южан и помог своей команде добыть два очка (2:1). Молодой голкипер выдал отличный старт в КХЛ: в трёх матчах с его участием москвичи одержали три победы.

В следующей встрече с «Куньлунем» на последнем рубеже у армейцев появился Александр Шарыченков, который и вовсе не пропустил ни одной шайбы. А его партнёры при этом забили семь, один из которых состоялся после дальнего броска юного защитника Матвея Шуравина. 17-летнего хоккеиста сначала провозгласили самым молодым бомбардиром в истории ЦСКА в КХЛ, однако позже взятие ворот у него отняли: выяснилось, что последним шайбы коснулся Виталий Абрамов.

Иван Федотов снова вышел на лёд только в матче с «Локомотивом», который также завершился для москвичей сухой победой (3:0). Вратарь отразил 24 броска и второй раз в сезоне пропустил. Главной же звездой встречи стал нападающий Антон Слепышев, впервые с марта оформивший дубль.

Армейцы не позволили железнодорожникам подняться на первое место в Западной конференции, а сами делят пятую строчку с «Сочи». Теперь ЦСКА ждёт выездная серия с матчами в Казани, Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске. Завершится она новой гостевой игрой со «Спартаком», в которой команда Сергея Фёдорова постарается взять реванш за недавнее поражение.