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ФХР — о словах Путина о молодых хоккеистах: будем действовать жёстко

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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об отъезде молодых россиян за рубеж и агентской деятельности в стране.
ФХР — о словах Путина о молодых хоккеистах: будем действовать жёстко
  • РИА Новости

«По поводу тех агентов без лицензий, которые прикрываются в том числе, возможно, лицензированными агентами, а сами чужими руками загребают жар и пытаются увезти наших молодых ребят, то с ними будем бороться и разбираться. Слова президента для нас очень важны, это сигнал поддержки на всех уровнях. Будем действовать максимально жёстко», — приводит слова Курбатова «Матч ТВ».

На форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 21 октября, Путин назвал переманивание российских спортсменов ущербом для страны.

Ранее Путин заявил о важности развития спортивной инфраструктуры во всех регионах.

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