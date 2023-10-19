ФХР — о словах Путина о молодых хоккеистах: будем действовать жёстко

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об отъезде молодых россиян за рубеж и агентской деятельности в стране.

«По поводу тех агентов без лицензий, которые прикрываются в том числе, возможно, лицензированными агентами, а сами чужими руками загребают жар и пытаются увезти наших молодых ребят, то с ними будем бороться и разбираться. Слова президента для нас очень важны, это сигнал поддержки на всех уровнях. Будем действовать максимально жёстко», — приводит слова Курбатова «Матч ТВ».

На форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 21 октября, Путин назвал переманивание российских спортсменов ущербом для страны.

Ранее Путин заявил о важности развития спортивной инфраструктуры во всех регионах.