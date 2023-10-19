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Федерация бокса России пригласила хоккеистов на совместные тренировки

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что хоккеистов национальной команды пригласили на совместную тренировку с боксёрами.
Федерация бокса России пригласила хоккеистов на совместные тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © asikkk

«Бокс и хоккей — те виды спорта, которые своими победами долгие годы прославляют нашу страну. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость и стремление победить во что бы то ни стало», — цитирует Кириенко ТАСС.

Она добавила, что даже тренер Анатолий Тарасов интегрировал в подготовку хоккеистов упражнения из бокса.

Сегодня российские федерации бокса и хоккея подписали соглашение о взаимодействии.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлёв высказался о споре IBA с МОК.

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