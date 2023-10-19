Кремлев: IBA пойдёт до конца в споре с МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о споре с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Международная ассоциация бокса будет идти до конца. Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям МОК, они не соответствуют своим должностям», — цитирует Кремлёва ТАСС.

15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing), их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. Позже IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК.

Ранее Денис Лебедев заявил, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлёва.