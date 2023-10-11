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Лебедев считает, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлёва

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) не восстановит Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), пока её возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
Лебедев считает, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлёва
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Думаю, в этой ситуации всё достаточно очевидно. В связи с текущей мировой политической обстановкой всё, где хоть как-то присутствует Россия, пытаются нейтрализовать любыми незаконными способами. Но, как мы с вами видим, полностью осуществить задуманное у них не получается.

Безусловно, сам факт того, что во главе IBA находится наш соотечественник Умар Кремлёв, также играет далеко не последнюю роль в нападках. Но он стал руководителем организации абсолютно законным путём — с соблюдением всех международных правил. Правота в данном случае не на стороне Томаса Баха и МОК», — заявил Лебедев RT.

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