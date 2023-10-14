Фёдоров в матче с «Сочи» остался недоволен действиями всех атакующих троек ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров признался, что ему пришлось вносить изменения в план на игру для того, чтобы добиться победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В третьем периоде мне пришлось принимать определённые решения из-за не совсем удовлетворительных действий всех наших хоккеистов, в смысле всех четырёх троек нападения», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что у хоккеистов «Сочи» есть характер.

«Поэтому, играя в такой короткий срок три матча, сложно рассчитывать на крупный счёт. Но, как я и говорил, нам есть над чем работать», — добавил Фёдоров.

ЦСКА 14 октября на своём льду одержал победу над «Сочи» со счётом 2:1. Забитыми шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев. За гостей гол забил Марат Хуснутдинов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и продлил серию из пяти побед.