Фёдоров в матче с «Сочи» остался недоволен действиями всех атакующих троек ЦСКА
- Gettyimages.ru
«В третьем периоде мне пришлось принимать определённые решения из-за не совсем удовлетворительных действий всех наших хоккеистов, в смысле всех четырёх троек нападения», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что у хоккеистов «Сочи» есть характер.
«Поэтому, играя в такой короткий срок три матча, сложно рассчитывать на крупный счёт. Но, как я и говорил, нам есть над чем работать», — добавил Фёдоров.
ЦСКА 14 октября на своём льду одержал победу над «Сочи» со счётом 2:1. Забитыми шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев. За гостей гол забил Марат Хуснутдинов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и продлил серию из пяти побед.