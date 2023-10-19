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«Спартак» побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» продолжает добиваться новых успехов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2023/24.

Красно-белые нанесли поражение в матче регулярного чемпионата «Сочи» (3:1) и одержали седьмую победу подряд, побив клубный рекорд за время выступления в КХЛ.

«Спартак» одержал шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го.

Ранее игрок «Спартака» Павел Порядин заявил, что при непосредственной помощи тренера нападающих Алексея Ковалёва заметно была повышена результативность его тройки с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.


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