Хоккеист «Спартака» Порядин объяснил секрет звена с Голдобиным и Морозовым

Игрок московского «Спартака» Павел Порядин считает, что при непосредственной помощи тренера нападающих Алексея Ковалёва заметно была повышена результативность его тройки с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.

«Нам подсказывают разные нюансы. Говорят, что нужно делать и как играть, чтобы мы хорошо дополняли друг друга. Потому что всё равно, я считаю, мы немного разные игроки. Но если каждый из нас будет делать лучше то, что он может, — это всем пойдёт на пользу», — цитирует Порядина «Матч ТВ».

По его словам, Голдобин хорошо реализовывает моменты, поэтому даётся установка стараться его выводить на бросок. Морозов очень здорово отбирает шайбу, видит площадку.

«Конечно, надо дополнять друг друга. Тогда всё у нас будет получаться. При этом есть над чем работать», — добавил Порядин.

«Спартак» является самой результативной командой КХЛ сезона-2023/24 на данный момент. В активе красно-белых 70 заброшенных шайб. Звено Порядин/Голдобин/Морозов — лучшее в лиге по голам.

Столичная команда после 20 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее защитник ХК «Спартак» Даниил Орлов заявил, что хочет быть похож по манере игры на Миро Хейсканена.