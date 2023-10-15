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Защитник ХК «Спартак» Орлов хочет быть похож по манере игры на Хейсканена

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Защитник московского «Спартака» Даниил Орлов заявил, что ему импонирует стиль игры в обороне финских хоккеистов.

«Стараюсь брать пример с Миро Хейсканена из «Далласа». Мы одинаковы по антропометрии, и я стараюсь кататься, как он», — цитирует Орлова ТАСС.

По мнению 19-летнего игрока, все финские хоккеисты «абсолютно хладнокровные ребята».

«И я стараюсь где-то, может, поспокойнее подходить к игре, как и он. Стараюсь сейчас смотреть повторы матчей НХЛ», — добавил воспитанник «Кристалла» из Электростали.

Орлов в 14 матчах сезона-2023/24 отдал одну голевую передачу и отличился 11 октября в московском дерби с ЦСКА (5:3).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и продлил серию из пяти побед.

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