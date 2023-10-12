Взлёт «Спартака», избиение «Сочи», дебют Серебрякова и увольнение Скабелки: главные события недели в КХЛ

«Спартак» одержал четыре победы подряд и поднялся на третью строчку в Западной конференции, а Николай Голдобин набрал 11 очков и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров. «Динамо» и «Сочи» в родных стенах потерпели унизительные разгромы от «Торпедо» и «Северстали», пропустив по шесть шайб за один период. Никита Серебряков совершил 34 спасения в дебютном матче за СКА, а Борна Рендулич сходу отметился голом. «Барыс» отправил в отставку главного тренера Владимира Скабелку и назначил на его место Галыма Мамбеталиева.

Стабильность «Локомотива» и осечки «Металлурга»

Нынешний сезон КХЛ получается крайне непредсказуемым. Каждая команда способна в любой момент выиграть, а удачные серии сменяются провальными. Ярким подтверждением тому послужили последние результаты «Металлурга». Лидер Восточной конференции одержал четыре победы подряд, в том числе не оставив шансов в родных стенах «Салавату Юлаеву» — 6:3. После первых двух периодов хозяева вели 3:0, но на старте заключительного пропустили дважды. Однако вскоре Никита Гребёнкин реализовал большинство и окончательно убил интригу. Он же стал главным героем, оформив дебютный хет-трик в лиге.

Волей календаря, соперники встретились опять на «Арене-Металлург» спустя всего день, и на этот раз иcход оказался диаметрально противоположным. Гости на 45-й минуте громили оппонента — 6:0, а молодой Данил Башкиров отличился трижды. И лишь в концовке подопечные Андрея Разина сократили отставание. А вратари вовсе получили нервный срыв. Артём Загидулин трижды вынужден был доставать шайбу из сетки в дебюте и уступил место на последнем рубеже Александру Судницину. Но резервист также пропустил три. Следом магнитогорцы уступили ещё и «Авангарду» (1:4), хотя счёт открыл форвард форвард «сталеваров» Александр Петунин.

Сильнейший коллектив Запада «Локомотив» смотрится куда стабильнее. В последних восьми встречах в его активе семь побед. Подпортило статистику только сенсационное выездное поражение от минского «Динамо» в серии буллитов — 2:3. Причём железнодорожникам пришлось дважды отыгрываться. Но в «лотерее» бесподобен оказался Алексей Колосов, отразивший все четыре попытки.

Зато удалось обыграть на данный момент главного конкурента в борьбе за первую позицию конференции — «Торпедо». Странно, что в противостоянии с одной из самых смелых атакующих дружин турнира был зафиксирован всего один гол, да и тот «на флажке». За 75 секунд до конца основного времени, когда хоккеисты готовились к овертайму, Георгий Иванов продавил защитника на чужом пятаке и отправил снаряд в сетку. Совершившего 19 сейвов Даниила Исаева пробить так и не удалось. Впрочем, его визави Адам Гуска спасал партнёров намного чаще — 43 раза. Удивительно, но в следующем матче со СКА решающий бросок снова записал себе в актив Иванов, превратившийся в джокера для Игоря Никитина.

А вот дела «Динамо» складываются не лучшим образом. На прошлой неделе оно неожиданно рассыпалось в поединке как раз с «Торпедо» — 1:7. Причём бело-голубые провалили именно второй отрезок, за который позволили соперникам отличиться шесть раз. В составе «автозаводцев» голами трижды отметился Василий Атанасов — он в возрасте 21 года и 12 дней стал самым юным автором хет-трика в истории клуба. А сын главного тренера Игорь Ларионов-младший оформил дубль. Поражает, что нижегородцы впервые в нынешнем сезоне забросили семь шайб при всего 22 бросках.

Далее бело-голубые с трудом дожали «Северсталь» в овертайме. В Череповце они так и не сумели распечатать в основное время Дмитрия Шугаева. И только в формате «три на три» недавно получивший паспорт РФ Бреннан Менелл поставил точку. А затем последовало поражение в серии буллитов от сменившего наставника «Барыса» — 2:3.

В свою очередь, «Торпедо» продолжает приятно радовать. Обидно уступив «Локомотиву», «автозаводцы» совершили впечатляющее возвращение в противостоянии с «Северсталью». К 31-й минуте они уступали со счётом 1:3, но в итоге оказались сильнее — 4:3.

70 очков Голдобина, Порядина и Морозова

Но ярче всех в октябре проявляет себя другая столичная команда. «Спартак» одержал четыре победы подряд и выбрался на третью позицию на Западе. Более того, на данном отрезке красно-белые лишь раз забросили меньше пяти — «Куньлуню» (4:3). «Сибирь» (5:2), «Витязь» (5:1) и ЦСКА (5:3) пропустили ровно по пять.

Пусть некоторые скажут, что у них был не самый сложный график, а армейцы пока далеки от идеала, подопечные Алексея Жамнова демонстрируют атакующую игру и по числу голов (66) не знают себе равных в лиге. Неслучайно его помощник Алексей Ковалёв признался, что штаб хочет видеть от подопечных советский комбинационный хоккей, и чтобы они сами получали от него удовольствие.

Больше всего это касается ведущего звена Николай Голдобин — Павел Порядин — Иван Морозов, набравших на троих 70 очков. Первый вовсе идёт в лидерах как гонки снайперов регулярки с 12 шайбам, так и гонки ассистентов с 16 результативными передачами. Порядин (9 + 13) в списке бомбардиров располагается сразу вслед за партнёром, а Морозов (6 + 14) делит третье место с Никитой Гусевым. А Голдобин серьёзно улучшил собственную статистику в матче с «Витязем», оформив покер из голевых пасов. Правда, для него это не лучшее достижение даже в текущем сезоне, ведь во встрече с «Барысом» он пять раз ассистировал товарищам.

Аналогичные результаты демонстрирует минское «Динамо», совсем не блиставшее до того. Причём белорусский коллектив прошёл через непростой отрезок, но одержал волевую победу над СКА (4:2), отыгравшись со счёта 0:2, и дожал «Локомотив» в серии буллитов. А в противостояниях с «Барысом» (3:0) и «Куньлунем» (4:0) сохранил свои ворота на замке. Всех этих успехов не случилось бы, если бы не Колосов, оформивший два шатаута. К тому же Алексей, как уже говорилось, отразил все попытки в серии буллитов с ярославцами. В качестве заслуженной награды послужило признание лучшим вратарём недели в КХЛ.

Тяжёлый отрезок ЦСКА

А вот признанные фавориты по-прежнему не могут прийти в себя. В первую очередь это касается действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. После серии из трёх побед подряд показалось, москвичи, наконец, набрали ход. Однако, когда дошло до схваток с более опасными коллективами, снова начались проблемы.

В частности, не удалось набрать ни очка в первом в нынешнем розыгрыше КХЛ армейском дерби со СКА — 2:3. В тот вечер на первый план вышел лучший вратарь прошлого сезона Никита Серебряков, перебравшийся в стан петербуржцев из «Адмирала» на прошлой неделе. По словам Романа Ротенберга, новичок вышел на лёд едва ли не с трапа самолёта. Начало получилось для него обескураживающим, ведь уже на 40-й секунде дебютант пропустил вторым же броском оппонента в исполнении Владислава Каменева.

Голкипер отреагировал на произошедшее как подобает, собрался и в дальнейшем капитулировал лишь раз, парировав 34 щелчка. Визави Иван Федотов, продолжающий играть за красно-синих, несмотря на санкции со стороны IIHF, напротив, выручал нечасто и пропустил трижды.

«Пусть это останется внутри команды. Он вышел из самолёта, сыграл и победил. Это спортивный подвиг», — оценил действия Серебрякова Ротенберг.

Также подопечные Сергея Фёдорова уступили «Спартаку» уже в столичном дерби, в котором Федотова огорчили целых пять раз. И лишь «Сочи» с огромным трудом удалось дожать в овертайме, когда южане схватили ненужное удаление и остались в меньшинстве.

Петербуржцы имели отличную возможность продлить удачную серию, ведь после вояжа в Москву их ждала домашняя серия. Начали они её с разгрома «Куньлуня» (6:2) и ассистентского хет-трика Михаила Воробьёва. Однако противостояние с «Локомотивом» показало, что пока петербуржцы ещё далеки от идеальной формы. Пожалуй, единственным положительным моментом для болельщиков оказался гол другого новобранца Борны Рендулича.

Зато гранды, представляющие Восток, потихоньку начинают набирать форму. «Ак Барс» вслед за успехом в матче с «Авангардом» дважды обыграл «Адмирал» с общим счётом 5:1. Причём шесть очков удалось набрать во многом благодаря куражу молодого вратаря Артура Ахтямова. В первой встрече с «моряками» он записал себе в актив 46 сейвов и пропустил только в концовке. Зато во второй голкипер с 35-ю спасениями оформил заслуженный шатаут. А «Салават Юлаев» после обмена разгромами с «Металлургом» не оставил шансов «Автомобилисту» — 4:1. Надёжность резервиста помогла болельщикам забыть, что «первый номер» Тимур Билялов в последнее время не попадёт в заявку.

Сдали и команды, которые ещё недавно приятно удивляли поклонников. «Лада» провалила Дальневосточный вояж, по два раза уступив как «Адмиралу», так и «Амуру». Неслучайно наставник тольяттинцев Олег Браташ посетовал на усталость подопечных после затяжных перелётов.

А «Сочи», менее чем за месяц одержавший девять побед в десяти матчах, необъяснимым образом оказался буквально уничтожен «Северсталью» — 1:10. Причём именно южане открыли счёт, но дальше в их ворота залетало почти всё. Наиболее провальным оказался третий период, когда соперники отличились шесть раз. Больше остальных старался Никита Коростелёв, оформивший хет-трик, а Александр Скоренов и Кирилл Пилипенко набрали по три очка. В целом последняя неделя получилась богатой на хет-трики, поскольку в общей сложности их оказалось зафиксировано четыре.

Назначение Мамбеталиева и обмен Рендулича

Между тем, «Барыс» стал очередным коллективом, на старте сезона решившимся на тренерскую рокировку. Данный вердикт руководства не удивил, ведь астанинцы начали регулярку крайне неудачно и проиграли 12 встреч из 15. После осечки в выездном матче с «Витязем» терпение лопнуло. Андрей Скабелка, выводивший казахстанскую команду во второй раунд плей-офф, покинул свой пост, а исполняющим обязанности назначили Галыма Мамбеталиева, который работает в системе клуба с 2009-го. Кадровый ход мгновенно принёс плоды. «Барсы» сначала обыграли «Трактор», а затем дожали московское «Динамо» в серии буллитов.

Что касается изменений непосредственно в составах, главным событием можно назвать очередной обмен СКА. Укрепив ростер Серебряковым, петербуржцы не успокоились, а заполучили ещё и лучшего бомбардира «Сочи» Рендулича, забросившего за них в нынешнем сезоне девять шайб. Клуб с берегов Невы обменял его на Марата Хуснутдинова.

«Получил это предложение несколько дней назад. И я думаю, для меня это отличная возможность идти вперёд в своей карьере», — подчеркнул форвард.

Хорват принялся оправдывать выданные ему авансы с дебютной встречи, и не помешало ему даже попадание в четвёртое звено. В игре с «Локомотивом» он поставил точку в ходе контратаки в заключительном отрезке.