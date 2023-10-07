ХК «Спартак» нанёс «Куньлуню» шестое поражение подряд в КХЛ

«Спартак» победил «Куньлунь» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Арена Мытищи» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев, Максим Цыплаков.

У проигравших отличились Брэндон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.

Таким образом, «Спартак» с 20 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона. «Куньлунь» (13) располагается на десятой позиции.

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