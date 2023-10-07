Белорусский тренер Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 год, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне 2022/23.

«Барыс» расположился на 11-м месте с 11 очками в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции.

Ранее голкипер СКА Никита Серебряков сообщил, что у него не возникло проблем с дебютом за петербургскую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА.