Серебряков знал о своём дебюте в СКА в матче с ЦСКА ещё во Владивостоке
«Я знал ещё во Владивостоке, что сыграю, и готовился к этому морально и физически. Постарался максимально выспаться в самолёте, а так готовился к этому матчу, как к каждой игре», — цитирует Серебрякова ТАСС.
Он подчеркнул, что от матча к матчу надо улучшать игру.
«В процентном соотношении тяжело, но хорошо сыграл после паузы», — добавил Серебряков.
СКА в гостях нанёс поражение ЦСКА (3:2). Серебряков отразил 34 броска.
27-летний хоккеист был признан лучшим голкипером КХЛ сезона-2022/23. Вратарь провёл 50 матчей регулярного чемпионата в составе владивостокского «Адмирала» и стал лидером лиги по проценту отражённых бросков (94,4%).
Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дал понять, что испытывает гордость за Серебрякова.