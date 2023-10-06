Серебряков знал о своём дебюте в СКА в матче с ЦСКА ещё во Владивостоке

Голкипер СКА Никита Серебряков сообщил, что у него не возникло проблем с дебютом за петербургскую команду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Я знал ещё во Владивостоке, что сыграю, и готовился к этому морально и физически. Постарался максимально выспаться в самолёте, а так готовился к этому матчу, как к каждой игре», — цитирует Серебрякова ТАСС.

Он подчеркнул, что от матча к матчу надо улучшать игру.

«В процентном соотношении тяжело, но хорошо сыграл после паузы», — добавил Серебряков.

СКА в гостях нанёс поражение ЦСКА (3:2). Серебряков отразил 34 броска.

27-летний хоккеист был признан лучшим голкипером КХЛ сезона-2022/23. Вратарь провёл 50 матчей регулярного чемпионата в составе владивостокского «Адмирала» и стал лидером лиги по проценту отражённых бросков (94,4%).

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дал понять, что испытывает гордость за Серебрякова.