Узнать больше

Ротенберг назвал спортивным подвигом дебют Серебрякова за СКА 

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дал понять, что испытывает гордость за голкипера Никиту Серебрякова, который дебютировал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
Ротенберг назвал спортивным подвигом дебют Серебрякова за СКА 
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Вратарь у нас сегодня сыграл — ночью прилетел из Владивостока. Это подвиг с его стороны, подвиг для всей команды. Выполнили установку, играли друг за друга, проявили характер, вырвали победу у очень сильного соперника», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

СКА в гостях нанёс поражение ЦСКА (3:2). Серебряков отразил 34 броска.

27-летний хоккеист был признан лучшим голкипером КХЛ сезона-2022/23. Вратарь провёл 50 матчей регулярного чемпионата в составе владивостокского «Адмирала» и стал лидером лиги по проценту отражённых бросков (94,4%).

Ранее Ротенберг высказался о победе над «Адмиралом» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить