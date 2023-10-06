Ротенберг назвал спортивным подвигом дебют Серебрякова за СКА 

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дал понять, что испытывает гордость за голкипера Никиту Серебрякова, который дебютировал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Вратарь у нас сегодня сыграл — ночью прилетел из Владивостока. Это подвиг с его стороны, подвиг для всей команды. Выполнили установку, играли друг за друга, проявили характер, вырвали победу у очень сильного соперника», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

СКА в гостях нанёс поражение ЦСКА (3:2). Серебряков отразил 34 броска.

27-летний хоккеист был признан лучшим голкипером КХЛ сезона-2022/23. Вратарь провёл 50 матчей регулярного чемпионата в составе владивостокского «Адмирала» и стал лидером лиги по проценту отражённых бросков (94,4%).

Ранее Ротенберг высказался о победе над «Адмиралом» в матче КХЛ.