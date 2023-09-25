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Ротенберг — о победе СКА над «Адмиралом»: мы сыграли единым кулаком

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Адмиралом» в матче КХЛ.
Ротенберг — о победе СКА над «Адмиралом»: мы сыграли единым кулаком
  • РИА Новости

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Мы сыграли единым кулаком сегодня. Четвёртое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе СКА отличились Николай Поляков и Захар Бардаков. У «Адмирала» единственную шайбу забросил Тайлер Граовац.

СКА набрал десять очков и занимает шестое место в Западной конференции. На счету «Адмирала» шесть очков и 11-я позиция в Восточной конференции.

Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».

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