Фёдоров — о поражении от «Спартака»: ЦСКА уступил в командной скорости

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что армейской команде было сложно победить «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наша командная скорость оставляет желать лучшего. Это комплексная проблема. Как бы мы ни хотели, играем длинные сезоны на протяжении долгого времени. Иногда физическая усталость по нам бьёт немного больше, чем по другим командам», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, «Спартак» продемонстрировал хорошую игру — особенно в атаке.

«Спасибо за самоотдачу, особенно тех, кто играл в третьем периоде. Все моменты нам понятны. Будем это исправлять и работать на результат», — добавил Фёдоров.

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (третья минута), Ансель Галимов (17-я), Иван Морозов (25-я), Николай Голдобин (31-я), Даниил Орлов (51-я).

У проигравших отличились Сергей Плотников (24-я), Виталий Абрамов (45-я), Никита Нестеров (49-я).

«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне.