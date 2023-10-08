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Голдобин: форварды «Спартака» стараются помогать обороне заброшенными шайбами

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин считает, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне, чтобы начать стабильно набирать очки в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы не супер в обороне хорошо играем, но компенсируем это заброшенными шайбами. Если бы меньше пропускали, то больше бы выигрывали», — цитирует Голдобина ТАСС.

По его мнению, «Спартак» сам себе «очень много привозит голов».

«Увлекаемся атакой. У нас есть защитники, которые играют хорошо и в атаке, и в обороне, просто мы сами ошибаемся, привозим много голов, даём создать», — добавил Голдобин.

Красно-белые в гостях 7 октября нанесли поражение «Куньлуню» со счётом 4:3.

«Спартак» в 16 матчах пропустил 49 шайб. Хуже показатель только у «Куньлуня», «Витязя», «Барыса» и «Нефтехимика».

Ранее нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что разгромная победа над московским «Динамо» придаст хоккеистам нижегородской команды ещё больше уверенности.

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