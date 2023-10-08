Атанасов отметил, что «Торпедо» готово к испытанию медными трубами в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов считает, что разгромная победа над московским «Динамо» придаст хоккеистам нижегородской команды ещё больше уверенности.

«Мы были максимально сконцентрированы, ждали силовую борьбу и были готовы к ударам. Готовы ли мы к медным трубам? Почему нет, просто надо их воспринимать правильно», — цитирует Атанасова «Спорт-Экспресс».

По словам 21-летнего форварда, второй период — это такое время, когда можно не дать сопернику поменяться и на усталости подавить их.

«И мы стараемся это делать. Мы забили несколько голов подряд, поймали уверенность и немного дезориентировали соперника», — добавил Атанасов.

«Торпедо» на выезде разгромило московское «Динамо» со счётом 7:1. Атанасов оформил хет-трик. Средний возраст игроков команды с берегов Волги составляет 24 года.

«Торпедо» набрало 23 очка и лидирует в Западной конференции. У «Динамо» 20 очков и четвёртая позиция.

Ранее капитан московского «Динамо» Андрей Миронов заявил, что столичная команда не должна была проигрывать с разгромным счётом «Торпедо».