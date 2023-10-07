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Миронов: «Динамо» надо посмотреть в зеркало после разгрома от «Торпедо» в КХЛ

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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов считает, что столичная команда не должна была проигрывать с разгромным счётом нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Миронов: «Динамо» надо посмотреть в зеркало после разгрома от «Торпедо» в КХЛ
  • РИА Новости

«Впереди очень много игр, мы будем идти дальше. Надо подойти, посмотреть в зеркало, сделать правильные выводы. Мы команда. Все вместе дальше работаем, чтобы не допускать таких игр», — цитирует Миронова «Чемпионат».

Хоккеист дал понять, что он не может подобрать «культурных слов» для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию.

«Мы не должны такого допускать, каких-то оправданий мы не должны придумывать, проиграли во всех компонентах», — добавил Миронов.

«Торпедо» на выезде разгромило московское «Динамо» со счетом 7:1. В составе победителей отличились Антон Силаев, Максим Летунов, Игорь Ларионов, оформивший дубль, и Василий Атанасов, отличившийся трижды. У «Динамо» единственную шайбу забросил Никита Гусев.

«Торпедо» набрало 23 очка и лидирует в Западной конференции. У «Динамо» 20 очков и четвёртая позиция.

Ранее команда «Северсталь» с крупным счётом обыграла «Сочи» в КХЛ.

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