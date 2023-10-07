Узнать больше

«Северсталь» с крупным счётом обыграла «Сочи» в КХЛ

Короткая ссылка
«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Северсталь» с крупным счётом обыграла «Сочи» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Игра завершилась со счётом 10:1.

У победителей отличились Дмитрий Моисеев, Никита Седов, Василий Токранов, Руслан Абросимов, Никита Коростелев, забросивший трижды, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, и Тимур Муханов.

Единственную шайбу «Сочи» забросил Артур Тянулин.

«Северсталь» набрала 15 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Сочи» 20 очков и вторая позиция.

Ранее «Авангард» проиграл «Трактору» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить