«Северсталь» с крупным счётом обыграла «Сочи» в КХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Игра завершилась со счётом 10:1.
У победителей отличились Дмитрий Моисеев, Никита Седов, Василий Токранов, Руслан Абросимов, Никита Коростелев, забросивший трижды, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, и Тимур Муханов.
Единственную шайбу «Сочи» забросил Артур Тянулин.
«Северсталь» набрала 15 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Сочи» 20 очков и вторая позиция.
Ранее «Авангард» проиграл «Трактору» в матче КХЛ.