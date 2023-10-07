«Северсталь» с крупным счётом обыграла «Сочи» в КХЛ

«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 10:1.

У победителей отличились Дмитрий Моисеев, Никита Седов, Василий Токранов, Руслан Абросимов, Никита Коростелев, забросивший трижды, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, и Тимур Муханов.

Единственную шайбу «Сочи» забросил Артур Тянулин.

«Северсталь» набрала 15 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Сочи» 20 очков и вторая позиция.

Ранее «Авангард» проиграл «Трактору» в матче КХЛ.