20 шайб ЦСКА, 101 бросок СКА, чудеса «Сочи» и возможное возвращение Ковальчука в «Спартак»: главные события недели в КХЛ

ЦСКА одержал три крупные победы подряд с общим счётом 20:2, а СКА уступил «Сочи» и минскому «Динамо», хотя нанёс 101 бросок по чужим воротам. Борна Рендулич стал первым в истории КХЛ хорватским хоккеистом, оформившим хет-трик, а «Лада» набрала очки в 12 матчах подряд и обновила клубный рекорд. «Трактор» отправил в отставку Анвара Гатиятулина, а «Витязь» попрощался с Александром Завьяловым, несмотря на имевшийся кредит доверия со стороны руководства. Никита Серебряков перешёл в СКА из «Адмирала», а Илья Ковальчук изъявил готовность вернуться в «Спартак».

Возрождение ЦСКА и пять побед «Локомотива» подряд

Неудачный старт ЦСКА стал одной из главных неожиданностей нового сезона КХЛ. Однако армейцы постепенно пришли в себя и выдали мощнейшую победную серию. Они последовательно обыграли «Сочи», «Витязь» и «Барыс» с общим счётом 20:2. И если разгром последних двух не удивил, то уничтожение великолепно стартовавших южан (7:1) поразило. Причём под горячую руку попал внук Владислава Третьяка Максим, воспитанник красно-синих. К середине противостояния он пропустил четыре безответные шайбы и был заменён на Михаила Бердина. Того моментально огорчили Михаил Григоренко и Константин Окулов. И в концовке точку поставил Данил Юртайкин.

Спустя несколько дней с ещё большим разрывом был смят «Витязь» — 9:1. Таким образом, москвичи шестой раз в истории клуба отметились девятью и более голами в КХЛ. По три очка набрали Даррен Диц, Антон Слепышев и Максим Соркин. В поединке с «Барысом» ЦСКА отличился всего четырежды, зато произошло не менее важное событие. Иван Федотов отразил все 20 бросков и в девятой игре после возвращения оформил дебютный шатаут.

Однако мощнее всех на Западе смотрится «Локомотив», записавший себе в актив пять побед подряд. Особенно важными получились две выездные в столице, где ярославцы одолели сначала «Спартак» (4:2), а потом и «Динамо» (5:2), которое располагается на третьей строчке в сводной таблице лиги. Железнодорожники буквально смяли бело-голубых, на старте второго периода поведя 4:1. После такого возродить интригу хозяева уже не смогли. Главным же героем стал оформивший дубль в большинстве Максим Шалунов.

«Торпедо» после яркого сентябрьского отрезка несколько притормозило. 28 сентября нижегородцы в овертайме в родных стенах дожали действующего финалиста Кубка Гагарина «Ак Барс» благодаря щелчку Василия Атанасова. Однако затем они на глазах у собственных болельщиков уступили «Сочи» (2:5) и «Авангарду» (0:1). Причём во встрече с омичами подопечные Игоря Ларионова впервые в текущей регулярке не сумели поразить чужие ворота и позволили Василию Демченко с 28 сейвами стать первой звездой. Спустя несколько дней «автозаводцы» вернулись на победную тропу, одолев «Куньлунь» — 4:2.

С минимальным счётом завершилось и противостояние «Салавата Юлаева» и «Металлурга». Игра получилась предельно осторожной и закрытой, а всё решил точный бросок Робина Пресса в начале заключительного отрезка после паса из-за ворот. Уфимцы же так и не сумели пробить совершившего те же 28 спасений Артёма Загидулина. Далее магнитогорцев ждали спаренные игры со скромным «Нефтехимиком», в которых они отметились 11 голами. В первой они вовсе не оставили оппонентам шансов (8:3) благодаря дублям Дениса Зернова и Павла Акользина.

Сенсации от «Сочи» и «Лады»

При этом как минимум две команды в каждой из конференций продолжают приятно удивлять. На Западе речь, конечно, о «Сочи». Коллектив Дмитрия Кокорева, в прошлом сезоне обитавший на дне таблицы, в настоящий момент уступает только «Локомотиву». Отрадно, что он спокойно отреагировал на избиение от ЦСКА и ответил на него двумя важнейшими победами над прямыми конкурентами.

Сперва южане одолели на выезде «Торпедо» — 5:2. В первые периоды на льду шла равная игра, и оппоненты огорчили друг друга по два раза. В заключительном гости добили нижегородцев. Вывел их вперёд Матвей Мичков, грамотно сыгравший на добивании. Далее наступила очередь Борны Рендулича. Именно нападающий и открыл счёт, а незадолго до финальной сирены отличился ещё дважды. Таким образом, он стал первым автором хет-трика из Хорватии в КХЛ. Партнёры же, например Дмитрий Завгородний, сравнивают форварда с Александром Овечкиным за шикарный бросок. О сильных качествах иностранца наглядно свидетельствует и статистика, ведь он с девятью голами делит вторую строчку в гонке снайперов с Троем Джозефсом (9), уступая только Николаю Голдобину (11).

Затем «Сочи» вовсе впервые за почти шесть лет обыграл дома СКА в невероятном по накалу противостоянии — 5:4. Для хозяев оно было особенно важным, ведь в их составе хватает хоккеистов с опытом игры за петербуржцев. Неслучайно их даже называют «дублем» армейцев. Самым ярким представителем данной когорты хоккеистов является как раз Мичков, который не получал достаточно практики в Северной столице и отправился за ней в новый клуб. Неудивительно, что талантливый форвард вышел на лёд предельно мотивированным и набрал три очка (1 + 2). Но в этот вечер его затмил отразивший 50 щелчков из 54 голкипер южан Бердин.

Наконец, следом южане дожали «Северсталь» — 4:3. Причём судьбоносный бросок вновь сделал Рендулич. За 52 секунды до окончания основного времени он склонил чашу весов на сторону подопечных Кокорева.

На Востоке же радует возрождённая «Лада», расположившаяся аж на второй позиции в конференции. За последнюю неделю тольяттинцы дожали минское «Динамо» (2:1 ОТ), одержали волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2), дважды отличившись в заключительном периоде, и в овертайме уступили «Адмиралу» (1:2). Но даже это вряд ли расстроило болельщиков, ведь их любимцы творят чудеса. Так, они обновили клубный рекорд, набрав очки в 12 встречах подряд. А Джозефса, как уже говорилось, в гонке снайперов опережает только Голдобин. Канадец девять раз огорчил оппонентов и, в частности, записал на свой счёт обе шайбы в игре с минчанами.

Проблемы «Ак Барса» и СКА

А вот некоторые фавориты, напротив, никак не могут набрать форму. В первую очередь это касается Востока. Чего стоит хотя бы один «Ак Барс», потерпевший очередные поражения — от «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Северстали» (1:4). Правда, между ними затесался разгром «Амура» (5:1). Причём не блещет даже Александр Радулов, забросивший всего две шайбы, да и те в первых поединках. Затем он выдал 11-матчевую серию без голов. Возможно, на его результативности сказалось решение Зинэтулы Билялетдинова перетасовать звенья и отправить ветерана к Дмитрию Яшкину.

Однако форварда наконец прорвало в важнейшей встрече с «Авангардом». На 36-й минуте он продемонстрировал фирменный щелчок в большинстве и сравнял счёт. А уже после перерыва Александр выполнил классную результативную разрезающую передачу на Вадима Шипачёва. Вскоре Яшкин, казалось, поставил точку, но Либор Шулак успел восстановить равновесие за 80 секунд до конца основного времени. Однако точку в овертайме всё-таки поставил оформивший дубль Радулов — 5:4.

Не лучшим образом выглядит и «Салават Юлаев». Уфимцы уступили «Металлургу» и «Ладе», но затем разгромили «Трактор» (4:0) благодаря дублю Артёма Пименова и шатауту Ильи Ежова.

Не радует и СКА. После четырёх побед подряд сложилось впечатление, что команда наконец пришла в себя. Однако оно оказалось обманчивым, поскольку затем петербуржцы не справились с «Сочи» и не самым грозным минским «Динамо», пропустив суммарно девять шайб. Но в какой-то степени им не сопутствовала удача, так как в этих играх они нанесли в общей сложности 101 бросок. Роман Ротенберг же списал неудачный отрезок на «самолётные ноги»: по его словам, подопечные неважно выглядели из-за длительных перелётов.

Отставки Гатиятулина и Завьялова

Однако во всех указанных коллективах главные тренеры пока продолжают свою работу. Зато внезапно кончилось терпение у руководства «Трактора». Отчасти столь кардинальный ход кажется поспешным, поскольку челябинцы не выглядели безнадёжно. Например, они дожали крепкую «Сибирь» в овертайме, восстановив равновесие на 55-й минуте. За несколько дней до того в аналогичной манере ими был обыгран «Спартак». Но после разгрома от «Салавата Юлаева» Анвар Гатиятулин покинул свой пост.

Причём о его отставке объявил на пресс-конференции после встречи гендиректор клуба Иван Савин. Сам же специалист, проработавший с «танкистами» больше трёх лет, перед журналистами не появился.

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«Потенциал раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас», — объяснил причины такого решения Савин.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин, но, по информации СМИ, «Трактор» рассматривает специалистов из Северной Америки. Илья Воробьёв же якобы в список кандидатов не входит.

А вот уход Александра Завьялова из «Витязя» не вызвал вопросов, ведь команда под его руководством набрала всего пять очков и обосновалась на дне сводной таблицы КХЛ. После же унижения в противостоянии с ЦСКА россиянин подал в отставку. В клубе его, несмотря на провальные результаты, поддержали. Генеральный менеджер Игорь Варицкий заявил, что убирать наставника никто не собирался и у него имелся кредит доверия. Смена рулевого, как это часто бывает, дала мгновенный эффект, и команда из Московской области уже во главе с Алексеем Тертышным одолела «Куньлунь» — 2:1.

Обмен Серебрякова и признание Ковальчука

Если не брать непосредственно хоккей, одним из главных событий КХЛ в начале октября стал долгожданный переход лучшего вратаря прошлого сезона Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала». В обмен «моряки» получили в аренду до конца сезона голкипера Сергея Иванова, нападающего Дмитрия Бучельникова и на постоянной основе — Никиту Аноховского. Также им достались часть прав на защитника системы «Вегас» Даниила Мироманова и денежная компенсация.

Как заверяет «Матч ТВ», она составила 100 млн рублей. Сам же хоккеист, подписавший контракт до 30 апреля 2027-го, будет зарабатывать 50 млн за сезон.

«Впечатления только положительные. Очень рад, что это случилось. Для меня переход в такую сильную команду, как СКА, — настоящий вызов», — поделился эмоциями Серебряков.

Ротенберг же предположил, что трансфер новичка пойдёт на пользу всему отечественному хоккею.

Однако в ближайшее время его способно затмить возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак». В одном из интервью покинувший «Авангард» в 2021-м и с тех пор не выходивший на лёд нападающий отметил, что не завершал карьеру и пообещал поговорить с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

«Будем общаться с наставником, чтобы понять, какие есть задачи и интересы, чтобы это в первую очередь принесло пользу команде. Решение по контракту будет принято в течение двух недель», — пообещал олимпийский чемпион.

В свою очередь, Жамнов подчеркнул, что ему необходим в раздевалке такой «дядька-наставник».

«Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что данный вердикт зависит от самого Ковальчука», — подытожил он.