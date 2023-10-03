Завьялов покинул пост главного тренера ХК «Витязь»

Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера команды.

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», — цитирует Головкова ТАСС.

Завьялов возглавил подмосковный клуб в начале мая текущего года.

Напомним, что накануне ЦСКА разгромил «Витязь» со счётом 9:1. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена».

Таким образом, ЦСКА (13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (пять) располагается на 11-й строчке.

Ранее «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ.