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Завьялов покинул пост главного тренера ХК «Витязь»

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Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера команды.
Завьялов покинул пост главного тренера ХК «Витязь»
  • РИА Новости

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», — цитирует Головкова ТАСС.

Завьялов возглавил подмосковный клуб в начале мая текущего года.

Напомним, что накануне ЦСКА разгромил «Витязь» со счётом 9:1. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена».

Таким образом, ЦСКА (13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (пять) располагается на 11-й строчке.

Ранее «Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ.

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