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«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 8:3.

У «Металлурга» отличились Денис Зернов (дубль), Павел Акользин (дубль), Данила Паливко, Жан-Себастьен Ди, Данил Гололобов и Семён Кошелев. В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Никита Хлыстов.

«Металлург» располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 21 очком. «Нефтехимик» (восемь) находится на 12-й строчке.

Ранее Плешков, Гернат, Барбер и Артамонов были названы лучшими игроками недели в КХЛ.

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