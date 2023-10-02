«Металлург» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 8:3.

У «Металлурга» отличились Денис Зернов (дубль), Павел Акользин (дубль), Данила Паливко, Жан-Себастьен Ди, Данил Гололобов и Семён Кошелев. В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Никита Хлыстов.

«Металлург» располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 21 очком. «Нефтехимик» (восемь) находится на 12-й строчке.

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