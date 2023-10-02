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Плешков, Гернат, Барбер и Артамонов названы лучшими игроками недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков четвёртой игровой недели сезона-2023/24.
Плешков, Гернат, Барбер и Артамонов названы лучшими игроками недели в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим вратарём стал Артемий Плешков из санкт-петербургского СКА, лучшим защитником — Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», лучшим нападающим — Райли Барбер из алма-атинского «Барыса».

Лучшим новичком недели был назван нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов.

Ранее сообщалось, что дело вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова не вошло в повестку конгресса Международной федерации хоккея.

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