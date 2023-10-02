Дело вратаря ЦСКА Федотова не вошло в повестку конгресса IIHF
- РИА Новости
«Обсуждения дела Федотова на конгрессе IIHF не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
По его словам, о решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет IIHF.
«Позиция IIHF не изменилась. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила организации, которые касаются уважения уже действующего контракта хоккеиста и международных стандартов проведения трансферов, также позволив игроку выступать в срок его дисквалификации», — сказал он.
Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам. После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков, пригрозив новыми санкциями.
Конгресс IIHF пройдёт с 5 по 7 октября в Португалии.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал ангажированным решение IIHF по делу Федотова.