Дело вратаря ЦСКА Федотова не вошло в повестку конгресса IIHF

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) заявил, что дело вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова не будет обсуждаться на ближайшем полугодовом конгрессе организации.

«Обсуждения дела Федотова на конгрессе IIHF не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

По его словам, о решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет IIHF.

«Позиция IIHF не изменилась. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила организации, которые касаются уважения уже действующего контракта хоккеиста и международных стандартов проведения трансферов, также позволив игроку выступать в срок его дисквалификации», — сказал он.

Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам. После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков, пригрозив новыми санкциями.

Конгресс IIHF пройдёт с 5 по 7 октября в Португалии.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал ангажированным решение IIHF по делу Федотова.