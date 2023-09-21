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Фёдоров назвал ангажированным решение IIHF по делу Федотова

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал ангажированным решение IIHF по делу вратаря Ивана Федотова.
Фёдоров назвал ангажированным решение IIHF по делу Федотова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Технически мы в правовом поле. Есть много юридических доказательств, которые обосновывают точку зрения ЦСКА. Всё остальное — это небольшая шумиха, домыслы.

IIHF вынесла ангажированное решение в пользу НХЛ. Он будет играть, другой установки пока я не слышал и не получал», — сказал Фёдоров в эфире «Коммент.Шоу»

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее журналист The Athletic Скотт Уилер отреагировал на ситуацию вокруг голкипера Ивана Федотова.

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