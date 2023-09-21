The Athletic — о Федотове: теперь это уже международный конфликт

Журналист The Athletic Скотт Уилер отреагировал на ситуацию вокруг голкипера ХК ЦСКА Ивана Федотова.

«Самым актуальным моментом является продолжающийся международный конфликт вокруг Федотова, который, несмотря на подписание контракта с «Филадельфией», остаётся в ЦСКА на год после завершения службы», — цитирует Уилера The Athletic.

Он добавил, что из-за этой ситуации КХЛ и ЦСКА теперь находятся под санкциями IIHF.

В августе стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом ФХР одобрила заявку ЦСКА на игрока на новый сезон.

Федотов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 уже три матча.

Ранее Люк Тардиф заявил, что ФХР, ЦСКА и Федотов нарушают трансферные правила IIHF.