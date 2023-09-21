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The Athletic — о Федотове: теперь это уже международный конфликт

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Журналист The Athletic Скотт Уилер отреагировал на ситуацию вокруг голкипера ХК ЦСКА Ивана Федотова.
The Athletic — о Федотове: теперь это уже международный конфликт
  • РИА Новости

«Самым актуальным моментом является продолжающийся международный конфликт вокруг Федотова, который, несмотря на подписание контракта с «Филадельфией», остаётся в ЦСКА на год после завершения службы», — цитирует Уилера The Athletic.

Он добавил, что из-за этой ситуации КХЛ и ЦСКА теперь находятся под санкциями IIHF.

В августе стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом ФХР одобрила заявку ЦСКА на игрока на новый сезон.

Федотов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 уже три матча.

Ранее Люк Тардиф заявил, что ФХР, ЦСКА и Федотов нарушают трансферные правила IIHF.

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