Тардиф: ФХР, ЦСКА и Федотов нарушают трансферные правила IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на продолжение игры российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«То обстоятельство, что Федотов сейчас играет больше матчей, ничего не меняет в том, что ФХР, ЦСКА и сам игрок нарушают трансферные правила IIHF и не уважают контрактные обязательства», — цитирует Тардифа ТАСС.

Он добавил, что федерация сейчас ждёт дисциплинарного совета, после которого будет делать все объявления.

В августе стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом ФХР одобрила заявку ЦСКА на игрока на новый сезон.

Федотов сыграл в КХЛ сезона-2023/24 уже три матча.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что ему плевать на слова Тардифа о санкциях из-за игры Федотова в КХЛ.