Узнать больше

Фетисов заявил, что ему плевать на слова Тардифа о санкциях из-за игры Федотова в КХЛ

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о новых санкциях из-за игры Ивана Федотова за ЦСКА.

«Мне плевать на его мнение. Мне это до лампочки», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Федотов сыграл в КХЛ сезона-2023/24 уже три матча.

Ранее сообщалось, что Буре не примет участия в заседании совета IIHF по Федотову из-за конфликта интересов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить