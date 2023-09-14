Фетисов заявил, что ему плевать на слова Тардифа о санкциях из-за игры Федотова в КХЛ
«Мне плевать на его мнение. Мне это до лампочки», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».
27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.
Федотов сыграл в КХЛ сезона-2023/24 уже три матча.
Ранее сообщалось, что Буре не примет участия в заседании совета IIHF по Федотову из-за конфликта интересов.