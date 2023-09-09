Буре не примет участия в заседании совета IIHF по Федотову из-за конфликта интересов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что член совета организации Павел Буре не примет участия в заседании по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Он не может участвовать, когда тема заседания касается Российской Федерации», — приводит слова Тардифа ТАСС.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

В сентябре Федотов сыграл в матче КХЛ с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

Ранее сообщалось, что совет IIHF обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября.