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Совет IIHF обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.
Совет IIHF обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это ещё один шаг в череде нарушений наших правил. Совет IIHF соберётся в воскресенье, чтобы обсудить это», — приводит слова Тардифа ТАСС.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

В сентябре Федотов сыграл в матче КХЛ с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что голкиперу Ивану Федотову довольно непросто играть в отсутствие бросков по воротам.

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