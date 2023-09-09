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Фёдоров: Федотову в матче с «Нефтехимиком» было сложновато без бросков

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкиперу Ивану Федотову довольно непросто играть в отсутствие бросков по воротам.

«Федотову не удалось оформить сухарь? Ему было сложновато без бросков, без работы, тем не менее его фокус продолжался все 60 минут, однако чуть потеряешь концентрацию — соперник сразу накажет», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

При этом он подчеркнул, что хоккеистам армейской команды «удалось сыграть все 60 минут правильно».

«Были разные ситуации на льду — большинство, меньшинство, «пять на пять». Игра понравилась, но всегда есть над чем работать. Сегодня парни — молодцы», — добавил Фёдоров.

ЦСКА разгромил «Нефтехимик» (5:1) в игре КХЛ. Федотов отразил 12 бросков.

ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (одно) располагается на 11-м месте на Востоке.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о разбирательстве вокруг дела Федотова.

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