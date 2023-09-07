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Тардиф — о деле Федотова: мы намерены защищать фундаментальные международные правила

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о разбирательстве вокруг дела вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
Тардиф — о деле Федотова: мы намерены защищать фундаментальные международные правила
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы не делаем громких заявлений, но намерены защищать фундаментальные международные правила — соблюдение контракта. Наша позиция чёткая: контракт есть контракт. Мы не изменили её и в случае с Федотовым», — цитирует Тардифа СЭ.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Александр Овечкин пожелал всего наилучшего Федотову в его сложной ситуации.

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