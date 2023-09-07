Тардиф — о деле Федотова: мы намерены защищать фундаментальные международные правила

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о разбирательстве вокруг дела вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Мы не делаем громких заявлений, но намерены защищать фундаментальные международные правила — соблюдение контракта. Наша позиция чёткая: контракт есть контракт. Мы не изменили её и в случае с Федотовым», — цитирует Тардифа СЭ.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Александр Овечкин пожелал всего наилучшего Федотову в его сложной ситуации.