Тардиф — о деле Федотова: мы намерены защищать фундаментальные международные правила
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«Мы не делаем громких заявлений, но намерены защищать фундаментальные международные правила — соблюдение контракта. Наша позиция чёткая: контракт есть контракт. Мы не изменили её и в случае с Федотовым», — цитирует Тардифа СЭ.
27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.
Ранее Александр Овечкин пожелал всего наилучшего Федотову в его сложной ситуации.