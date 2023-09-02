Овечкин пожелал вратарю Федотову, чтобы у него всё было хорошо

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал всего наилучшего голкиперу ЦСКА Ивану Федотову в его сложной ситуации.

«Дай бог, чтобы у Ивана всё было хорошо. Будем болеть и переживать. Посмотрим», — цитирует Овечкина РИА Новости.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея (IIHF). При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что руководству IIHF в ситуации с Федотовым не стоит вмешиваться в события, происходящие в России.