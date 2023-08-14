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IIHF запретила ХК ЦСКА международные трансферы из-за контракта Федотова

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Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон из-за ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова.
IIHF запретила ХК ЦСКА международные трансферы из-за контракта Федотова
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Запрет вступил в силу 11 августа и продлится до 10 августа 2024 года, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что армейцы знали о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и не доказали IIHF, что не побудили игрока к нарушению контракта.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что соглашение с ним продлено на год.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

Ранее IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Иваном Федотовым на новый сезон КХЛ.

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